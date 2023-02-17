أديس أبابا 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم نظيره المغربي ناصر بوريطة، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ ٤٢ للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الاتحاد الأفريقي، وتطورات الأوضاع في فلسطين وليبيا .// انتهى //16:22ت م0048