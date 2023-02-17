عام / كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة تنفذ دورة "كيف تكون رائد أعمال"
الجمعة 1444/7/26 هـ الموافق 2023/02/17 م واس
المدينة المنورة 26 رجب 1444هـ الموافق 17 فبراير 2023م واس
نفذت كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دورة تدريبية بعنوان " كيف تكون رائد أعمال وتصنع الشغف " مستهدفة المتدربين والخريجين .
وتناولت الدورة التي عُقدت عبر الاتصال المرئي ، عددًا من المحاور في مفهوم ريادة الأعمال وما هو الشغف وكيف أكتشف شغفي وأهمية ريادة الأعمال .
// انتهى //
16:46ت م
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