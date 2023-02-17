المدينة المنورة 26 رجب 1444هـ الموافق 17 فبراير 2023م واسنفذت كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دورة تدريبية بعنوان " كيف تكون رائد أعمال وتصنع الشغف " مستهدفة المتدربين والخريجين .وتناولت الدورة التي عُقدت عبر الاتصال المرئي ، عددًا من المحاور في مفهوم ريادة الأعمال وما هو الشغف وكيف أكتشف شغفي وأهمية ريادة الأعمال .// انتهى //16:46ت م0050