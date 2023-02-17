نجران 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسيواصل المعهد الصناعي الثانوي بمنطقة نجران، في استقبال طلبات القبول والتسجيل المباشر للبرامج والدبلوم الثانوي، للفصل التدريبي الثالث لعام 1444هـ، ويستمر حتى الأربعاء 1444/08/16هـ.وأوضح المعهد أن القبول في الدبلوم الثانوي يشمل تخصصات الكهرباء الإنشائية، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف، فيما خصص القبول في البرامج المهنية في برنامج "تشخيص أعطال المركبات والمحركات"، الذي يستمر لمدة فصل تدريبي واحد.وأشار المعهد إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب، ومنحة فرصة مواصلة التدريب في أولوية القبول في الكليات التقنية بالمملكة.// انتهى //16:55ت م0052