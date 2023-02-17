مكة المكرمة 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الطيب والبخور بتبخير المسجد الحرام اليوم الجمعة، بـ (30) مبخرة، وتطييب الكعبة المشرفة بتولتين من دهن العود الفاخر، عند كل فرض، أي بعدد خمس مرات، احتفاءً بقاصدي بيت الله الحرام.وتكثف إدارة الطيب والبخور جهودها لتبخير المسجد الحرام والمصليات وحلقات تعليم القرآن الكريم والدروس العلمية بشكل يومي وعلى مدار الساعة ، أما تطييب الكعبة المشرفة فيبدأ بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة، ثم ثوب الكعبة.// انتهى //16:55ت م0053