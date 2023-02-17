الدمام 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسشاركت أمانة المنطقة الشرقية في المعرض المصاحب لملتقى التحول في إدارة مشاريع البنية التحتية، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالرياض.وتمثلت مشاركة الأمانة في الجناح للتعريف بمنهجيتها في تنفيذ المشاريع كمشاريع إنشاء الطرق، والحدائق العامة، والساحات، وأنسنة الطرق، وعيش التجربة؛ من خلال الواقع الافتراضي يستطيع الزائر زيارة مواقع مميزة وجاذبة للسكان والمستثمرين والسياح في المنطقة الشرقية، وتجاربها الناجحة في الابتكارات المختلفة في تنفيذ المشاريع، إضافة إلى التعريف بمنصاتها؛ كمنصة التحول الرقمي والمدن الذكية، ومنصة توريد، واختبر معلوماتك، إلى جانب البرامج والأنظمة إلكترونية لإدارة المشاريع بطريقة إلكترونية، ونظام إدارة الجودة، ونظام إشراف، ونظام نمذجة معلومات البناء bim.وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، على هامش إطلاق دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية في القطاع البلدي أمس؛ أهمية إدارة المشاريع ودورها في رفع كفاءة مشاريع القطاع البلدي لتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال رفع جودة الحياة والاستدامة في مشاريع البنية التحتية، لافتا النظر إلى أن القطاع البلدي يتميز عن غيره بكونه يضم عددًا كبيرًا من المشاريع واختلاف نماذج المشروعات بالقطاع البلدي الذي يتابع أكبر من نموذج للبنية التحتية غير المتخصصة لقطاعات أخرى مختلفة.وبين معاليه أن أدلة المشاريع بالنماذج القياسية لكافة مراحل المشروع تبدأ بالتخطيط، وعملية التصميم الأولي أو التصميم النهائي، إلى التصميم التنفيذي، وطرح وترسية المشروع والإضافات، وجداول كميات البرامج الزمنية، وتسليم المواقع، بجانب إدارة التشييد، وخطه السلامة، وخطه الجودة، والمخاطر، والتشغيل والصيانة، وضبط المواد، مشيرا إلى أنها تصب في برمجة المشاريع ومتابعتها لضمان سير المشروع، وأيضا يكون هناك محطات واضحة ونهايات مميزة لضبط المشاريع، والتأكد من أنها تسير وفق الجداول الزمنية وتحاشيا لأي تعثرات للمشروع، وهذا ما يميز هذه الأدلة من خلال التدخل السريع، مشيرا إلى أن هذه النقاط المهمة لها دور أو تأثير متوقع ينعكس على عجلة التنمية، ونقل المعرفة بين القطاعات البلدية، بحكم كمية المشروعات.// انتهى //17:55ت م0059