سكاكا 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأكدت إمارة منطقة الجوف على المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لكل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم .وأسفرت جهود سموه المستمرة بالتنسيق مع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر عن إعادة تسيير رحلات الخطوط السعودية من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار محافظة القريات بعد توقفها لمدة قاربت الشهرين .وبينت الإمارة انه تم عودة جدولة الرحلات اعتبارا من 1- 4 - 2023م.// انتهى //17:55ت م0061