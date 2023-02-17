الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واستختتم يوم غدٍ، منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023م، بلقاء التنافس على الميدالية الذهبية بين فريقا الخليج والنور، والذي سيجمعها على صالة وزارة الرياصة بالدمام، عند الساعة 3:30 مساءً.ويدخل فريق النور المواجهة بفرصتي الفوز أو التعادل لحسم اللقب، إذ يمتلك في رصيده 32 نقطة يتصدر بها سلم الترتيب، فيما يمتلك فريق الخليج 31 نقطة يحتل بها المركز الثاني، ويلعب بفرصة الفوز فقط لحصد اللقب.وفي مرحلة تفادي الهبوط من الدوري الممتاز لبطولة المناطق، يلتقي الترجي مع الابتسام عند الساعة 3:00 مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، إذا يلعب الابتسام بفرصتي الفوز أو التعادل لضمان البقاء، بينما يلعب الترجي بفرصة الفوز ففط لتأجيل حسم الهبوط لمباراة فاصلة مع الابتسام.وستجري ثلاث مواجهات عند تمام الساعة 1:00 مساءً، إذ يستضيف الوحدة على صالته بمكة المكرمة نظيره مضر، ويلعب القارة مع الأهلي على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويتواجه المحيط مع الصفا على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.ويتصدر فريق النور سلم الترتيب برصيد 32 نقطة، ويأتي الخليج ثانياً برصيد 31 نقطة، ويحل مضر ثالثاً برصيد 29 نقطة، ويأتي المحيط رابعاً بـ 18 نقطة، وبعده الصفا خامساً برصيد 16 نقطة، يتبعه الوحدة سادساً بـ 15 نقطة، ثم القارة سابعاً بـ 10 نقاط، ويحتل الابتسام المركز الثامن برصيد 8 نقاط، ثم الترجي تاسعاً برصيد 6 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق الأهلي الذي هبط إلى بطولة المناطق بـ 5 نقاط.// انتهى //18:10ت م0063