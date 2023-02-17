قلقيلية 26 رجب,1444 هـ الموافق 17 فبراير,2023 م واسأصيب شابان ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز والرصاص المعدني، والرصاص الحي، مما أدى إلى وقوع 3 إصابات بينها لمتضامن أجنبي عولجوا جميعهم ميدانيا.مما يذكر أن مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة للتنديد بالإجراءات التعسفية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين .// انتهى //18:22ت م0064