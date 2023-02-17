الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واستختتم غداً على أرض "أرينا مركز النخبة الرياضي" في الدرعية التاريخية منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 في إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية، والتي شارك فيها 57 رياضيا و23 رياضية، بالإضافة إلى ثلاثة هواة ورياضيين مبتدئين يمثلون 23 دولة.وأقيمت البطولة على أرض الدرعية التاريخية، للمرة الأولى في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل الدرعية إحدى المحطات الست ضمن جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وسيتبعها محطة مونبيلييه في بفرنسا، وبروكسل في بلجيكا، وثلاث محطات أخرى ستحدد لاحقا.وانطلقت البطولة في الـ 15 من فبراير الجاري، حيث أقيمت في المرحلة الأولى أنشطة رياضية استعراضية، شهدت حضوراً كبيرًا من العائلات برفقة أطفالهم، والجمهور من عشاق الرياضات الحضرية للاستمتاع بالأنشطة التدريبية بإشراف مدربين مؤهلين عالمياً في رياضات عدة؛ كالتزلج، وركوب الدراجات الاستعراضية، السكوتر والدراجات الجبلية، وصولا إلى الباركور إضافة إلى جولة استعراضية من أداء النجم العالمي كيني بيليه.ويشهد اليوم الأخير من منافسات البطولة إقامة جولات الإحماء للمبتدئين والنهائي للهواة والسيدات والرجال، وكذلك جولات النهائي للمبتدئين والهواة والسيدات والرجال.// انتهى //18:34ت م0065