اجتماعي / إسعاف المنية ينفذ 41 مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة خلال الأسبوع الماضي
الجمعة 1444/7/26 هـ الموافق 2023/02/17 م واس
بيروت 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس
نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 41 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية .
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.
//انتهى//
18:44ت م
0066