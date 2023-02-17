الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأكد الدراج السعودي محمد المويلحي أن استضافة المملكة للجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 سيكون له أثر كبير على محبي اللعبة وسيزيد من شعبيتها، متمنياً أن تستمر استضافات المملكة لهذه البطولة العريقة .وقال "أعيش مع زملائي عشاق هذه الرياضة أيامًا أشبه بالحلم".وأضاف : "كنا نتابع بعض النجوم المشاركين في البطولة عبر مواقع التواصل ونحاول تقليد حركاتهم، واليوم نحن في الدرعية التاريخية وفي هذا الموقع الجميل نستعرض مع بعضنا البعض، نتعلم منهم الحركات الاستعراضية مباشرة إضافة لتواجد النجم العالمي البلجيكي كيني بيليه".وعن مشاركاتهم في الجولة الافتتاحية، قال المويلحي "عددنا أكثر من 30 سعوديًا، بعضنا نجح في التسجيل والبعض لم يسعفه الوقت، ومستوى البطولة قوي جداً للهواة والمحترفين، ونعد الجمهور السعودي أن نطور أنفسنا ونحضر في البطولات القادمة، ونحتاج بعض الوقت والتدريب أكثر وسنحضر في المحافل العالمية".// انتهى //18:49ت م0068