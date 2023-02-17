الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واساختتمت المديرية العامة لحرس الحدود سباق الخيل بميدان الفروسية بمحافظة جدة .وتوّج مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الفائز بالشوط السادس على كأس حرس الحدود للمالك حميد حامد الحربي بالجواد (صماخ).وتحظى رياضة الفروسية بدعم غير محدود من قيادة المملكة، واهتمام وزارة الداخلية، ما كان له أكبر الأثر في تقدم هذه الرياضة العريقة وانتشارها ووصولها لأرقى المستويات وتحقيق منجزات إقليمية وعالمية.// انتهى //19:07ت م0071