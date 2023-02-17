الرباط 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم، اتصالا هاتفيا بوزير الدولة البريطاني لشمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا والأمم المتحدة والكومنولث، اللورد أحمد طارق .وجرى خلال الاتصال بحث تطورات العلاقات بين البلدين في إطار تطوير الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //19:27ت م0074