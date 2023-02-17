سياسي / وزير الخارجية المغربي يجري اتصالا هاتفيا بمسؤول بريطاني
الجمعة 1444/7/26 هـ الموافق 2023/02/17 م واس
الرباط 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم، اتصالا هاتفيا بوزير الدولة البريطاني لشمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا والأمم المتحدة والكومنولث، اللورد أحمد طارق .
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات العلاقات بين البلدين في إطار تطوير الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
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19:27ت م
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