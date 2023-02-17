جيزان 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، نتائج الفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة عشرة لعام 1443- 1444 هـوأكد سمو الأمير محمد بن ناصر بأن منطقة جازان وبقية مناطق المملكة تضم نخبة من المتميزين وكوكبة من المبدعين في المجالات والتخصصات العلمية والعملية كافة، مقدماً التهاني والتبريكات للفائزين ، متمنيا لمن لم يحالفه الحظ الفوز في الدورات القادمة.كما أشاد أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي، بدعم سمو أمير المنطقة المتواصل واهتمامه الدائم بتكريم المبدعين والمتميزين من أبناء المملكة ، مبيناً أن الجائزة تكرم في عامها الحالي 24 فائزا وفائزة أفرادا ومؤسسات من خلال 14 فرعاً .وأشار إلى أن الجائزة تحولت من جائزة محلية لتؤدي دوراً إقليمياً ودولياً بما يعكس دور الوطن الضخم والهائل في إيجاد جيل قادر على الإبداع والابتكار.ونوه الدكتور النعمي بالنتائج التي حققتها الجائزة خلال السنوات الماضية والإسهامات التي تقدمها في تطوير وتحديث معايير الجائزة في مختلف فروعها ومجالاتها , مثمناً جهود رجال الأعمال والداعمين للجائزة .// انتهى //19:39ت م0075