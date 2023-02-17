إسلام آباد 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.074 حقيبة إيوائية للأسر المتضررة من الفيضانات في منطقتي ميربور خاص وعمر كوت بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.518 فردًا.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الفئات الأكثر احتياجاً في باكستان.//انتهى//19:40ت م0076