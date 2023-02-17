الخرطوم 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إيوائية في محلية المناقل بولاية الجزيرة بالسودان شملت 350 حقيبة إيوائية، استفاد منها 1.790 متضررا من الفيضانات. وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة والوقوف معهم في مختلف الظروف والمحن.//انتهى//19:40ت م0077