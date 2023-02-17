مأرب 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأجرى برنامج الطبيب الزائر بالمستشفى التخصصي لطب جراحة العيون بمحافظة مأرب بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 140 عملية جراحية نوعية مجانية لمرضى العيون. شملت العمليات الجراحية النوعية التي أجراها البرنامج 62 عملية فتح مجرى القناة الدمعية، و 30 عملية حول، و 17 عملية جراحية لتسليك مجرى الدمع، و 10 عمليات ارتخاء الجفن، و4 عمليات تجميل زاوية العين، و17 عملية أخرى لمكافحة أمراض العمى.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق بمختلف المجالات ومنها القطاع الصحي.//انتهى//19:41ت م0078