مأرب 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 60 طنًا و 776 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديريتي المدينة والوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 3.976 فردًا.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الذي تنفذه المملكة عن طريق المركز للفئات الأكثر احتياجاً في اليمن.//انتهى//19:56ت م0080