اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 60 طنًا من السلال الغذائية في مديريتي المدينة والوادي بمحافظة مأرب
الجمعة 1444/7/26 هـ الموافق 2023/02/17 م واس
مأرب 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 60 طنًا و 776 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديريتي المدينة والوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 3.976 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الذي تنفذه المملكة عن طريق المركز للفئات الأكثر احتياجاً في اليمن.
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19:56ت م
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