بنغازي 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واستعادل فريق الزمالك المصري مع مضيفه المريخ السوداني سلبياً بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد شهداء بنينا، بمدينة بنغازي الليبية في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.وبهذه النتيجة حصل فريق الزمالك على نقطة وحيدة هي الأولى له في دور المجموعات الأفريقي ليحتل المركز الثالث في المجموعة وهو نفس رصيد المريخ السوداني في المركز الرابع.واستمر فريقا شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي في المركزين الأول والثاني بالمجموعة، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وذلك قبل مباراتهما معا غداً في الجولة الثانية.// انتهى //20:01ت م0081