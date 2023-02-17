القدس المحتلة 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، جراء اعتداءات جيش الاحتلال الغاشم على مسيرات نظمت للتنديد بالاستيطان والتهويد في الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الإصابات جاءت بسبب اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين، خلال تنظيمهم مسيرة مناهضة للاستيطان في قرى بيت دجن وقريوت بمدينة نابلس، كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، خلال اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم بقلقيلية المناهضة للاستيطان.وشهدت مناطق متعددة في الضفة الغربية مسيرات دعماً للأسرى داخل سجون الاحتلال في نضالهم ضد الإجراءات العقابية بحقهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.// انتهى //20:01ت م0082