الرباط 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس "مازي" تقدماً بنسبة 1.05%، عند 10.684,6 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.02% ليستقر عند 857,58 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.87% بمجموع 812,75 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.93% بمجموع 9.815,88 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 112 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 559 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:05ت م0083