أديس أبابا 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، نظيره التونسي نبيل عمّار، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ ٤٢ للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.وجرى خلال اللقاء تبادل الرؤى حول الأوضاع في ليبيا والتأكيد على دعم المسار القائم برعاية الأمم المتحدة للتوصل لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إضافة لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.// انتهى //20:23ت م0084