ميونخ 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، نائب رئيس مؤتمر ميونخ للأمن السفير بوريس روج، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المؤتمر.حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //21:45ت م0093