الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأشاد الاتحاد الدولي للدراجات uci بمستوى أرينا مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية المستضيفة للجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 وتألق المشاركين فيها.وشارك في الجولة الافتتاحية من البطولة 98 رياضيًا ورياضية يمثلون 23 دولة ضمن منافسات الجولة الافتتاحية في إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث تقام البطولة على أرض الدرعية التاريخية، للمرة الأولى في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، وتمثل الدرعية إحدى المحطات الست ضمن جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وسيتبعها محطة مونبيلييه في فرنسا، وبروكسل في بلجيكا، وثلاث محطات أخرى ستحدد لاحقاً.وقال الاتحاد الدولي في تقريره الخاص بالجولة الأولى "أبدى المشاركين استعدادًا جيدًا في الأرينا الرائعة في الهواء الطلق، بعضهم أظهر حيل وحركات جديدة".وأضاف "الدراجين القدامى وأصحاب الخبرة نجحوا التكيف مع عقبات ومنعطفات أرينا الدرعية ومع شكل المنحدرات وارتفاع العوائق وإمكانية الانتقال من منحدر إلى منحدر آخر، لقد رأى الدراجون الأكبر سناً ما يكفي لمعرفة كيف وأين يضعون حيلهم، كما أنهم يعرفون كيفية التعامل مع الضغط".وعن الدراجات، قال الاتحاد الدولي "كما هو الحال في جميع الألعاب الرياضية، لا تزال المواهب الجديدة تطرق الباب، كان ذلك واضحًا بشكل خاص في منافسة السيدات مع ظهور وفد صيني مثير للإعجاب شهد وصول أربعة من الرياضيين إلى النهائيات، أيضاً تواجد بطل العام الأمريكية هانا روبرتس، والبريطانية شارلوت ورثينجتون، والسويسرية نيكيتا دوكاروز، تواجدهم ومشاركتهم أضافت لمنافساتهم الكثير من الإثارة والتحدي".// انتهى //21:45ت م0094