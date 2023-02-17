سكاكا 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واستوافد أكثر من ٥٥ ألف زائر على مزاد الإبل بالجوف الذي انطلق الأربعاء الماضي، ويستمر حتى الخامس من شعبان، حيث شهد موقع المزاد في نفود لايجة إقبالا كبيرا من الزوار.و قال أمين اللجنة العليا الدكتور نواف الخالدي إن الإبل تعد الرافد الأساسي للمزاد لزوار لعقد صفقات البيع والشراء ومشاهدة الأصائل والنوادر من الإبل، حيث تتسابق عدسات الزوار لتصويرها في مواقعها.إضافة إلى ما يصاحبه من أسواق حيث يشارك سوق للأسر المنتجة الذي يشارك فيه أكثر من ١٣٠ امرأة يقدمن الأكلات الشعبية والصناعات اليدوية، ومستلزمات الإبل وسوق الخيام وسوق الأغنام وسوق الأعلاف.كما يتواجد في منطقة المقاهي والمطاعم عدد من عربات الأطعمة والقهوة تقدم المأكولات العالمية والقهوة والحلويات للزوار.ويشارك ضمن فعاليات المزاد عدد من المعارض الحكومية، حيث يشارك معرض الزراعة يقدم ندوات يومية عن رعاية الإبل، ومعرض للفنون التشكيلية يقوم الفنانون بالرسم المباشر، وجناح وزارة الصحة يقدم الخدمات الطبية والعيادات الاستشارية للزوار، ووزارة النقل تستعرض خدماتها للزوار.ولفت الخالدي إلى مشاركة الأهالي بمضافات خاصة يستقبلون فيها زوار المزاد بالقهوة السعودية وتمر حلوة الجوف، كما تجذب الفعاليات الزوار من القصيد النبطي والسامري والدحة.// انتهى //21:55ت م0095