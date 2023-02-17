ميونخ 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية اندرياس ميكاييلز، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المؤتمر.حضر اللقاء، وزيرة الدولة المبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية جنيفر مورغان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //21:57ت م0096