جدة 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واستصدرت الهندية أديتي أشوك ترتيب منافسات اليوم الثاني من بطولة "أرامكو السعودية النسائية الدولية" التي يقيمها صندوق الاستثمارات العامة، ويستضيفها ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري.وتمكنت أديتي من انتزاع صدارة الترتيب، وتحطيم رقم قياسي من خلال تسجيل 29 ضربة في أول 9 حفر، أسهمت بشكل كبير في انتزاعها لصدارة الترتيب وتسجيل 13 ضربة تحت المعدل، في حين تشاركت الوصافة كل من النيوزيلندية والمصنفة الأولى عالمياً "ليديا كو"، والأمريكية "ليليا فو" بعد تسجيلهما لـ 11 ضربة تحت المعدل، فيما نجحت السويسرية "ألبين فالينزويلا" بتسجيل 10 ضربات تحت المعدل وضعتها بالمركز الثالث.وتستكمل منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية في ثالث أيامها غداً، حيث نجحت 64 لاعبة ببلوغ المرحلة النهائية، مع اقتراب تحديد اللاعبة الفائزة والتي ستحصل على كأس البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ 5 ملايين دولار أمريكي.// انتهى //22:05ت م0097