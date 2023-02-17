القدس المحتلة 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص، خلال اعتداء جيش الاحتلال الغاشم على مسيرات سلمية، نظمت شرق قطاع غزة، دعماً للأسرى في نضالهم ضد العقوبات التي فرضها الاحتلال.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة خمسة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال، كما أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال إطلاق الاحتلال قنابل غازية مسيلة للدموع على المشاركين في المسيرات شرق قطاع غزة.// انتهى //22:05ت م0098