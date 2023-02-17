سياسي / إصابة خمسة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شرق قطاع غزة
الجمعة 1444/7/26 هـ الموافق 2023/02/17 م واس
القدس المحتلة 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واس
أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص، خلال اعتداء جيش الاحتلال الغاشم على مسيرات سلمية، نظمت شرق قطاع غزة، دعماً للأسرى في نضالهم ضد العقوبات التي فرضها الاحتلال.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة خمسة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال، كما أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال إطلاق الاحتلال قنابل غازية مسيلة للدموع على المشاركين في المسيرات شرق قطاع غزة.
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22:05ت م
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