الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسشدد الألماني فرانك روتنبرغ مصمم حواجز بطولة الرياض الدولية 2023 على أن تطور السعودية في الاستضافات وتنظيم البطولات كبير وملفت، وقال "متأكد من نجاح السعوديين في استضافة بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض عام 2024، البطولة ستكون رائع هنا في السعودية".وأوضح فرانك روتنبرغ بأنه سبق له التواجد في السعودية لأول مرة قبل عشرة أعوام، ثم حضر العام الماضي في شهر أكتوبر مجددًا إلى المملكة، وقال "تفاجأت كثيرًا بالمستوى العالي من التجهيزات إضافة إلى مستوى ميدان القفز وميدان الإحماء وجاهزية الاسطبلات.وعن الفروقات بين الميادين المفتوحة والمغلقة، قال المصمم الألماني "الميادين الداخلية مذهلة لأن لدينا الآن ساحة للقفز 30 × 75 مترا، سيتم تمديدها لكأس العالم العام المقبل إلى 40 × 90 أو 45 × 90، ستكون هذه ساحة كبيرة رائعة للنهائي، كما أنه لدينا منطقة إحماء رائعة والمرافق الأخرى منها المعرض والفعاليات المصاحبة والمطاعم والخدمات العامة إضافة إلى منطقة كبار الشخصيات، كل شيء جميل ورائع".وختم فرانك روتنبرغ "أنا متأكد جدًا من أن استعدادات الاتحاد السعودي للفروسية، وجاهزية الرياض لاستضافة حدث ضخم بحجم كأس العالم لقفز الحواجز والترويض، البطولة في الرياض ستكون رائعة جدًا، ستقام هنا للمرة الأولى، وسيكون مستوى المنافسة عالي جدًا، سيشارك أفضل الفرسان في العالم، وسيأتون ويظهرون إمكاناتهم ما هو ممكن في الساحات الداخلية وستكون بطولة رائعة بالتأكيد".// انتهى //22:15ت م0101