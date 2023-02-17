الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واستغلب فريق النصر على ضيفه التعاون 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.سجل للنصر أولاً اللاعب عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 17، وعند الدقيقة 78 أضاف اللاعب عبدالله مادو الهدف الثاني، فيما سجل للتعاون اللاعب ميدران عند الدقيقة 47.وبهذا الفوز رفع النصر رصيده لـ 40 نقطة في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن نظيره الاتحاد، فيما توقف رصيد التعاون عند 30 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //22:19ت م0103