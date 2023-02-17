القاهرة 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم منافسات بطولة كأس العالم للرماية "بندقية ومسدس"، بمشاركة 51 دولة من بينهم المملكة.ومن المقرر أن تشهد ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم التدريب الرسمي على المسدس والبندقية لكافة المراحل السنية (ناشئين وناشئات ورجال وسيدات)، وتستمر البطولة حتى 23 فبراير الجاري بمشاركة 376 رامياً ورامية.// انتهى //22:27ت م0104