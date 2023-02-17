نجران 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسدشَّنَ رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري، وحدة التوعية الفكرية بفرع الجامعة بشرورة والمعرض المصاحب، بحضور محافظ شرورة المكلف موفق العنزي.وتهدف الوحدة إلى تعزيز الانتماء الوطني، ونشر الوعي الفكري ، والتأكيد على أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر - حفظهم الله-، والتحذير من الانتماءات الحزبية والجماعات المتطرفة ، وذلك من خلال البرامج المتنوعة التي تقدمها الوحدة.وأوضح عميد شؤون الطلاب المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور يوسف الحازمي، أن البرنامج يشتمل على عدد من البرامج الفكرية التوعوية، حيث يتضمن معرض "وعي بعزم 2" بعنوان : "وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور والتحذير من الانتماءات الحزبية"، وكذلك ندوة توعوية، وحفل سمر لطلاب الفرع يحتوي على حوارات فكرية طلابية، إضافة إلى تنظيم "ماراثون الجري" بالمحافظة، مشيراً إلى أن البرنامج يستمر لمدة أسبوعين.// انتهى //22:27ت م0105