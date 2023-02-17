الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسيخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا مباراته التجريبية في إطار معسكره الإعدادي بالرياض والمقام استعدادًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان المقرر انطلاقها في الأول من شهر مارس المقبل.ويستضيف الأخضر منتخب فيتنام وديًا في تمام الـ 3:45 مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.على الصعيد الميداني، واصل المنتخب اليوم, تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز المساعد له، طبّق خلالها اللاعبون تمارين تكتيكية.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يأتي ضمن المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، اليابان، الصين، وقيرغيزستان.// انتهى //22:27ت م0106