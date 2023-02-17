بريدة 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واستنظم الجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم، الملتقى العلمي الأول لمخاطر السموم، بعد غدٍ الأحد، عبر البث المباشر، بمشاركة أكثر من 16 طبيباً وطبيبة.وأشاد رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على الملتقى الدكتور سليمان الناصر في تصريح لـ"واس" بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للملتقى، واعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لافتاً الانتباه إلى أنه سيضم عددا من المحاضرات العلمية وورش العمل المتخصصة، التي سيقدمها نخبة من الأطباء والمختصين، لمدة يوم واحد بواقع أربع جلسات علمية تمتد من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة العاشرة مساءً.وبين أن الجلسات تتوزع على عدة محاور أولها الأدوية والسموم، والسموم والطب الشرعي، والسموم الغذائية، والسموم والإبتكار بعلم السموم، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى جمع خبراء السموم في المملكة، للتحدث واستعراض أهم الدراسات والأبحاث والتحديات في مختلف مجالات علم السموم.وأكد أن الملتقى يهدف إلى الخروج بتوصيات علمية تفيد الوطن والمواطن، وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030، والحماية من مخاطر السموم، مشدداً على الحاجة إلى التوعية عن أخطارها الفتاكة بالمجتمع والأسرة عامة.// انتهى //22:30ت م0107