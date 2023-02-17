الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة الوحدة وضيفه الرائد في إطار الجولة الـ 17 من منافسات دوري روشن السعودي والتي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.سجل للرائد اللاعب تافاريس عند الدقائق 34 و53، فيما سجل للوحدة الهدف الأول اللاعب أنسيلمو عند الدقيقة 61، وأضاف اللاعب علاء حجي الهدف الثاني عند الدقيقة 72.وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده للنقطة الـ 16 في المركز الـ 13، فيما رفع الرائد رصيده النقطي لـ 20 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //22:42ت م0110