أديس أبابا 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية" 5 + 5".جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، نيابة عن الرئيس المصري في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا برئاسة الكونغو، في العاصمة الإثيوبية.وطالب بتضافر جهود اللجنة الأفريقية لدعم المسار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة، لاستعادة ليبيا لسيادتها واستقرارها وفقاً لإرادة الليبيين.// انتهى //22:45ت م0112