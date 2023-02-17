الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واستوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر، فريق الروضة بكأس بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م والميداليات الذهبية، بعد تصدره سلم ترتيب البطولة برصيد 35 نقطة، في ختام منافسات البطولة اليوم، والتي أسفرت عن تعادل الروضة مع الفيحاء بنتيجة (28-28)، في المباراة التي جمعتهم على صالة وزارة الرياضة بالدمام.ورافق فريق الروضة جاره العدالة بالتأهل إلى بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد بدايةً من الموسم القادم 2023-2024م، بعد أن حجز ثاني البطاقات المؤهلة للممتاز عقب تحقيقه الانتصار على السلام بنتيجة (28-36)، ووصوله إلى النقطة 33 التي جعلته في المركز الثاني.وفي باقي مواجهات الجولة الاخيرة، حقق الخويلدية الفوز على الثقبة بنتيجة (27-35)، وحقق الهداية الفوز على الجيل (28-34)، وكسب الفتح نظيره هجر بفارق هدف وحيد بنتيجة (33-34)، وتغلب الجزيرة على النجوم بنتيجة (30-24).وعلى إثر هذه النتائج، هبطت فرق: الفيحاء والجيل والجزيرة والنجوم لبطولة المناطق لأندية الدرجة الثانية، بعد حلولهم في المراكز الأربعة الأخيرة.وفي الترتيب النهائي العام للبطولة، تصدر فريق الروضة سلم الترتيب برصيد 35 نقطة، ثم يأتي فريق العدالة في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، وبعده الخويلدية ثالثاً برصيد 32 نقطة، ثم الهداية رابعاً برصيد 31 نقطة، ويحل في المركز الخامس الفتح برصيد 30 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن هجر الذي يحل سادساً بنفس الرصيد، ويأتي السلام سابعاً برصيد 20 نقطة، ويحتل الثقبة المركز الثامن بـ 15 نقطة، وبعده الفيحاء تاسعاً برصيد 13 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الجيل الذي يحل عاشراً بنفس الرصيد النقطي، وبعده الجزيرة في المركز الحادي عشر بـ 12 نقطة، ويتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقطة.// انتهى //22:50ت م0113