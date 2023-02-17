لندن 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأظهرت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن حالات الإصابة بعدوى الحمى القرمزية لا تزال مرتفعة في المملكة المتحدة، حيث إنها تتماشى الآن مع المستويات التي شوهدت خلال موسم الذروة الماضي في 2017 إلى 2018.وأكد مدير قسم الحوادث في وكالة الأمن الصحي البريطانية الدكتور ديرين ريدي، أن البكتيريا المسببة للعدوى لا تزال منتشرة بمستويات عالية، داعيًا إلى أخذ الحذر والحيطة، والتواصل مع الطبيب العام في حال ظهور الأعراض التالية: الحمى والتهاب الحلق وصعوبة البلع والطفح الجلدي.وأوضحت وكالة الأمن الصحي أنه خلال هذا الموسم، كان هناك 262 حالة وفاة في جميع الفئات العمرية في إنجلترا، والتي تشمل 32 طفلاً دون سن 18 عاماً.// انتهى //22:51ت م0114