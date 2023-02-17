الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسعبر الفارس مشاري الحربي عن سعادته بمشاركته في أول بطولة مغلقة في رياضة قفز الحواجز في المملكة، وذلك في بطولة الرياض الدولية والمقامة على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وسبق للفارس الحربي المشاركة في بطولات في صالات مغلقة خارج المملكة، وقال "الشعور أن تشارك في بطولة بهذا المستوى وبهذا الحجم الكبير في المملكة مختلف جداً، ومدعاة للفخر".وأضاف "متحمس لإقامة بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض عام 2024 وذلك لأول مره في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في المملكة، أتمنى أن أكون مشاركًا في البطولة".وأبدى الحربي سعادته بإقامة بطولة الرياض الدولية في صالة مغلقة، وقال "سعيد أيضاً بمستوى التنظيم العالي، وأغتنمها فرصة لأوجه الشكر لصاحبُ السموِّ الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية على جهوده الكبيرة وعمله الدائم نحو تطوير هذه الرياضة، خلال آخر ثلاثة أعوام نشاهد رياضة قفز الحواجز تنمو يومًا بعد يوم من خلال، وجود أقوى البطولات العالمية هنا في السعودية دليل كبير على تطور الرياضة والعمل الاحترافي الكبير من الاتحاد السعودي للفروسية".// انتهى //22:52ت م0115