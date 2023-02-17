الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسيحسم غداً المتأهلون من أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم لقب بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023، المقامة حالياً على حلبة مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، في الجولة الافتتاحية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ضمن مهرجان الدرعية الحضري التابع لموسم الدرعية بنسخته الثانية.وشهدت فعاليات البطولة اليوم, منافسات حماسية في جميع فئاتها الرجال والسيدات والهواة والمبتدئين، حيث تأهل في منافسات الدور نصف النهائي للرجال 12 درّاجاً إلى الدور النهائي، على رأسهم بطل العالم الياباني ريمو ناكامورا، والبريطاني كيران ريلي، وحل ثالثاً الأمريكي جاستن دويل، ومواطنه ماركوس كريستوفر، وجاء الأسترالي لوجان مارتن في المركز الخامس من حيث عدد النقاط.وتنافست عدد من أفضل الدرّاجات في العالم في الدور نصف النهائي، ونجحت 12 لاعبة في خطف بطاقات التأهل إلى النهائي وهم الأمريكية هانا روبيرتس، والسويسرية نيكيتا دوكاروز، والبريطانية باردو ساشا، والصينية جينج كيلام، واليابانية أويكي ميناتو، وكذلك الألمانية لي مولر كيم، فيما تأهل للنهائي أيضاً عدد من اللاعبين الهواة والمبتدئين، والتي شهدت مشاركة اللاعبتين الهاويتين السعوديتين منيرة المحسن وحور سلطان.وحظيت البطولة التي شارك فيها ما يزيد على 80 من اللاعبين من الرجال والسيدات والهواة والمبتدئين يمثلون 23 دولة، بتغطية إعلامية واسعة، من خلال 100 إعلامي و8 جهات إعلامية وبعدة لغات من مختلف دول العالم، وتعد إحدى المحطات الست ضمن جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وسيتبعها محطة مونبيلييه في بفرنسا، وبروكسل في بلجيكا، وثلاث محطات أخرى ستحدد لاحقاً.// انتهى //23:24ت م0116