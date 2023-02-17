الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأشاد مدرب الفريق الفرنسي للدراجات الاستعراضية باتريك جيمينيز بالتنظيم المميز للمملكة وحفاوة الاستقبال للفرق المشاركة في فعاليات بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية المقامة حالياً في أولى الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، معرباً عن سعادته بالتواجد من خلال هذه البطولة ضمن فعاليات موسم الدرعية واللعب على مضمار الدرعية التاريخية.وقال: "مستويات الفرق المتنافسة في البطولة مذهلة، حيث يشارك دراجون من أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، يقدمون أداء رائع، وأتمنى فوز الفريق الفرنسي بالبطولة هذا العام، حيث حصلنا على المركز الثاني في العام الماضي، ولدينا حماس كبير لتحقيق الفوز في كل جولة ببطولة لكأس العالم وحتى الوصول إلى الألعاب الأولمبية في باريس".وأضاف المدرب الفرنسي: "تشهد رياضة الدراجات الاستعراضية تطوراً مستمراً، حيث أصبحت رياضة أولمبية، وهو ما رفع مستويات التحدي والمنافسة فيها، وهي رياضة عادلة تعتمد على الانضباط، وتقديم أفضل الحركات الصعبة من الدراجين.يشار إلى أن مركز النخبة الرياضي في الدرعية يحتضن الأنشطة الرياضية الاستعراضية المصاحبة لبطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية، ضمن فعاليات مهرجان الدرعية الحضري التابع لموسم الدرعية 2022، وسط حضور أعداد كبيرة من العائلات برفقة أطفالهم والجمهور بمختلف الفئات من عشاق الرياضات الحضرية في قرية الدرعية الرياضية للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والتجارب المتنوعة، وما يقدمه المهرجان من أنشطة رياضية (الباركور، التزلج، البريك دانس)، والعروض الحية والتوضيحية، وورش العمل، وكذلك العروض الخاصة لنخبة من الرياضيين المحترفين حول العالم، والأنشطة التدريبية بإشراف مدربين مؤهلين عالمياً، إلى جانب المسابقات، ولقاء اللاعبين، والرسوم المتحركة في الشوارع، ووجود أكثر من 15 مطعماً ومقهى، والمحال التجارية، إضافة إلى مناطق خاصة للفعاليات والعروض، ومساحات مجهزة لممارسة هواية الرياضات الاستعراضية.// انتهى //23:28ت م0117