الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واستوج صاحبُ السموِّ الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة الفروسية للفعاليات، الفارس مشاري الحربي بلقب الشوط الرابع بارتفاع 1.45 متر في ثاني أيام بطولة الرياض الدولية لقفز الحواجز والمقامة حالياً في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.ونجح الحربي في خطف لقب الشوط بعد أن سجل زمن وقدره 31.58 ثانية، فيما حل ثانياً الفارس كمال باحمدان بزمن وقدره 32.96 ثانية، وجاء الفارس ناصر الشواف ثالثاً بزمن وقدره 33.96 ثانية.كما توج سموه، الفارس عبد الله الشربتلي بلقب الشوط الثالث بعد أن سجل زمن وقدره 60.44 ثانية بارتفاع 1.40 متر، وحل ثانياً الفارس الأردني نصوح كيالي، حيث سجل زمن وقدره 62.95 ثانية، وجاء في المركز الثالث صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن خالد بن مشعل بزمن وقدره 66.00 ثانية.وتختتم البطولة غداً، حيث تعدُّ هذه البطولة أول بطولة قفز حواجز تقام في السعودية في ميدان مغلق.وشارك في بطولة الرياض الدولية 81 فارسًا وفارسةً من المملكة والأردن والجزائر والنرويج وإيطاليا والبحرين وتايلاند ولبنان.وتأتي إقامة هذه البطولة ضمن مساعي الاتحاد السعودي للفروسية لاختبار الجاهزية للحدث الأكبر المتمثل باستضافة الرياض بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، حيث تعدُّ الاستضافة هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط.وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد اختار في الـ 17 من نوفمبر عام 2019م، المملكة لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024م، حيث يأتي هذا الاختيار تأكيدًا جديدًا على ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات مكنتها من المنافسة والنجاح في كسب حقوق واحدة من بطولات الفروسية الدولية.// انتهى //23:36ت م0119