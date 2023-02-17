عرعر 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأطلق تعليم الحدود الشمالية ممثل بإدارة التوجيه والإرشاد "بنات" أمس، خدمة "الهاتف الإرشادي" الذي يقدم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والمهنية، للطالبات وأولياء الأمور ومنسوبات التعليم.وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أن الخدمة تأتي في إطار تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لجميع الطالبات وأولياء الأمور، بهدف تقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والأسرية والسلوكية لتحقيق التوافق النفسي والتكيف البيئي.ويتم استقبال الاتصال على الرقم 0146650012‬ من الـ 8 صباحًا، حتى الـ 12:30 ظهرًا ، من الأحد إلى الخميس.// انتهى //23:42ت م0120