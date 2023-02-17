الرياض 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسأكد رئيس الحكام في بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 أوليفييه باسكل على أهمية البطولة التي تقام للمرة الأولى في المملكة والشرق الأوسط، ضمن فعاليات موسم الدرعية، مبيناً أن البطولة تعد الجولة الأولى في إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.وأوضح أن رياضة الدراجات الاستعراضية من أصعب الرياضات الحضرية، حيث يضع اللاعب سنوات تدريباته والجهد الذي بذله في تنفيذ الحركات الصعبة أمام اختبار صعب لتقييم أدائه ومستواه في دقيقتين منفصلتين، يقوم خلالهما بتقديم وإظهار أفضل ما لديه من سرعة في أداء الحركات والاستفادة من جميع جوانب ومساحات الحلبة الاستعراضية "أرينا"، على أن يتم احتساب نتيجة الجولة الأفضل لكل لاعب، مشيراً إلى أن هذه الرياضة تقدم دروساً حياتية للشباب والصغار بتعليمهم أنه لا يوجد نجاح بلا سقوط.وقال باسكل: "تعتمد رياضة الدراجات الاستعراضية على عدة معايير كالتنويع والاستخدام الكامل لـ "أرينا"، واستفادة المتسابقين من كل أجزاء الـ "أرينا"، إضافة إلى السرعة في أداء الحركات، والحركات الاستعراضية مهمة للغاية في التقييم نظراً لصعوبتها والتقنيات التي تتخللها، وصولاً إلى الارتفاع الذي يعتبر كذلك معياراً مهماً في عملية التقييم، حيث يقيم الحكام كل متسابق من 100 نقطة ويختلف حساب النقاط وفق كل بطولة"، لافتاً إلى أن الرياضة بدأت في السبعينيات بالولايات المتحدة بين الصغار حتى أصبحت رياضة أولمبية.وأضاف أن رياضة الدراجات الاستعراضية يمكن للعائلات والأطفال الاستمتاع بها، معبراً عن سعادته بتوافد العائلات برفقة أطفالهم والجمهور من عشاق الرياضات الحضرية لمشاهدة فعاليات البطولة ضمن فعاليات موسم الدرعية، مشيراً إلى أن موسم الدرعية أتاح أمام المتسابقين حلبةً تدريبيةً مميزة تساعد على امتصاص الصدمات للتدرب على الحركات الاستعراضية الصعبة والخطيرة.ويعد موسم الدرعية كرنفال رياضي وترفيهي وثقافي عالمي، يقام على أرض الدرعية التاريخية، التي تسجل اسمها كوجهة دولية على أجندة الرياضة والفعاليات العالمية، والمليئة بالتجارب الغنية للزوار من داخل المملكة والقادمين إليها من جميع أنحاء العالم، ويمكن للجمهور والزوار من داخل المملكة وخارجها حجز تذاكر بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية، من خلال الموقع الرسمي للموسم عبر الرابط : https://diriyahseason.sa/ar/events/diriyah-urban-festival.// انتهى //23:48ت م0121