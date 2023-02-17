أديس أبابا 26 رجب 1444 هـ الموافق 17 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية.واستعرض الطرفان، التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة، لاسيما في مجالات السلم والأمن وتفعيل الحلول السلمية للأزمات.كما التقى وزير الخارجية الجزائري نظيريه الموريتاني والبرتغالي في أديس أبابا، لاستعراض أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس، وعلاقات التعاون الثنائية.// انتهى //23:48ت م0122