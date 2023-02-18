اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
السبت 1444/7/27 هـ الموافق 2023/02/18 م واس
نيويورك 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 84ر129 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 69ر33826 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 32ر11 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 09ر4079 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 56ر68 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 27ر11787 نقطة .
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