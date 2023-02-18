نيويورك 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 84ر129 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 69ر33826 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 32ر11 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 09ر4079 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 56ر68 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 27ر11787 نقطة .// انتهى //02:29ت م0003