القاهرة 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد مصر ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) .وسلطت في الإطار ذاته الضوء على مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، ومباحثاته مع نظرائه الأفارقة، على هامش أعمال الدورة الـ ٤٢ للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.وعرجت الصحف على رفض الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى الوقف الفوري لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأنبأت صحف القاهرة عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو ٤٤ ألف قتيل، وسط تلاشي الآمال في العثور على ناجين.// انتهى //09:34ت م0006