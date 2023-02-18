بيروت 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسضمن التعاون المشترك مع اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، نقدم لكم النشرة الثقافية للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.حدثان ميزا لبنان ثقافياً أولهما أنه أصبح ضمن فريق العمل على "المعجم التاريخي للغة العربية"، وثانيهما عودة المعرض العربي للكتاب في نسخته الـ64 بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام بسبب كورونا وتداعيات انفجار مرفأ بيروت ."المعجم التاريخي للغة العربية"، مشروع وصل عدد مجلداته إلى 36 مجلداً تؤرخ لـ9 أحرف من حروف اللغة العربية، يؤرخ مفردات لغة الضاد وتحولات استخدامها عبر 17 قرناً منذ عصر ما قبل الإسلام إلى العصر الحاضر، وانضم لبنان في العام 2022، إلى عدد من الدول العربية التي تعمل على تنفيذ المشروع، وتمثله رئيسة مجمع اللغة العربية في لبنان الدكتورة سارة ضاهر.وفي غياب "مجمع للغة العربية" في لبنان، اختيرت جمعية "بالعربية" لتمثله وهدفها الأساسي الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها، وتطوير الأدوات اللازمة لنشرها في المجتمع عموماً وبين الشباب خصوصاً، والعمل على محو الأمية وخفض معدلاتها في لبنان إلى الصفر، وذلك من خلال تقديمها الخدمات التربوية والثقافية والاجتماعية.ومشهود للبنان بدوره في مجال المعاجم سواءً مع إبراهيم اليازجي أو منير البعلبكي أو غيرهم، فاللغويون اللبنانيون الذين أغنوا المكتبات بالمؤلفات والمعاجم كثر، ويعد انضمامه إلى الفريق الذي يعمل على إنجاز المعجم أمر مهم للغاية، حيث يتألف فريق العمل من عدد من الاختصاصيين في اللغة العربية من حملة شهادة الدكتوراه عموماً، وجرى اختيارهم بعد أن خضعوا لدورات تدريبية من مجمع اللغة العربية في الشارقة .وجاري العمل حالياً على إعداد مشاريع عدة بالتعاون مع مجمع اللغة العربية في الشارقة، بهدف تعزيز اللغة العربية في لبنان وتمتين علاقة المجتمع معها عموماً، مما يَصْب في الهدف من فكرة إنشاء الجمعية، وذلك بعد إحصاءات ودراسات واستفتاءات سواء في الشركات والجامعات والمدارس والمؤسسات الإعلامية لإيجاد مكامن الخلل.وتوصل الفريق إلى خلاصة مفادها أنه على صعيد المدارس مثلاً، ينفر بعض الطلاب من اللغة العربية بسبب مللهم خلال الحصة، فاللغة الفصحى موجودة في الكتب فقط، وهم يدرسونها ليمتحنوا فيها وليس لاستخدامها في حياتهم اليومية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ ومن هنا أتت فكرة تحضير اختبار كفاءة باللغة العربية محدد لنهاية كل مرحلة من المراحل التعليمية الأربعة، للتأكد من أن التلميذ اكتسب المهارات اللازمة لتحضير الدراسات للبناء على الشيء مقتضاه.ووجد الفريق أن جزءاً أساسياً من مشكلة اللغة العربية، تكمن في أساتذة المادة، إذ أن بعضهم يختار تدريسها كمهنة فقط وليس حباً بها، وبالتالي من لا يحب هذه المادة لا يستطيع أن ينقل حبه وشغفه بها إلى تلاميذه، ويكون يؤدي واجباً فقط، وهو هنا لا يشعر بالانتماء إلى هذه المادة ولا بواجب تحديثها وتطويرها وترغيب التلاميذ بها.كما لاحظ الفريق وجود مشاكل عدة تواجه الموظفين الذين يستخدمون لغتين في وظائفهم، أبرزها الأخطاء اللغوية، لأنهم لا يتقنون اللغة العربية وابتعدوا عنها مع ابتعادهم عن مقاعد الدراسة، والمشكلة الثانية أنهم ينقلون الصياغة الغربية إلى اللغة العربية مما يحدث خللاً في تركيب الجمل."معرض بيروت العربي الدولي للكتاب"بعد توقف دام 3 أعوام، بسبب جائحة كورونا وتداعيات انفجار مرفأ بيروت، افتتح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب أجنحته الثقافية عام 2022، وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال حفل التدشين أن "لبنان يعيش أزمة خانقة تركت انعكاساتها على مختلف القطاعات، من دون أن تؤثر في عزيمة أبناء الشعب على الصمود والنهوض من جديد، وأن 64 عاماً ومعرض الكتاب شاب لا يشيب، مثله مثل بيروت، المدينة التي احتضنت هذا المعرض ورعته سنوياً، ليس كمناسبة للاطلاع فقط على أحدث المصنفات والإصدارات في الآداب والعلوم والفنون، بل كرسته مساحة تفاعل وإثراء معرفي.وبحسب النادي الثقافي العربي الذي نظم المعرض بالشراكة مع نقابة اتحاد الناشرين في لبنان، فإن أكثر من 133 دار نشر شاركت في دورة 2022 مع حضور متميز لدور النشر المستوردة للكتب الفرنسية، وتنوعت الإصدارات المعروضة بين الرواية وكتب التاريخ والتراث والدستور وخطط التعافي الاقتصادي والأزمات المالية، كما وجه المعرض تحية وفاء لأعلام لبنانية وعربية بينها الراحل رياض نجيب الريس.من جانبها أشارت رئيسة النادي الثقافي العربي سلوى السنيورة، إلى أن المعرض يؤكد في كل مناحيه أن للمثقف المستنير دوراً بارزاً في صوغ مصير الوطن، وأن العلم والفكر هما الشعلة المضيئة التي من شأنها إزالة السواد المقيت الذي يعيق جلاء الرؤية ويعطل المخيلة المبدعة، وسيبقى المعرض الحدث الثقافي والمعرفي الأبرز في لبنان مُخلداً جهود قافلة من الرواد الذين آمنوا برسالة النادي الثقافي العربي وتجلياتها على مدى عقود عبر فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب.وضم المعرض نحو 24 نشاطاً توزعت بين مناقشة كتب لإصدارات حديثة، وندوات تعنى بالتراث، وتكريم مجموعة من الأدباء الذين رحلوا وكانت لهم أياد بيضاء على الثقافة في لبنان، وأقيمت ندوات تناولت اللغة العربية والقضايا الراهنة في لبنان كالمسألة الاقتصادية، وخطط التعافي، وتقييم التعديلات التي أدخلت على الدستور بعد انتهاء الحرب اللبنانية في مطلع تسعينات القرن العشرين.وعلى غرار كل عام، انطلقت المهرجانات في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما مهرجانات بعلبك الدولية التي أحياها فنانون دوليون ومحليون، ومهرجانات بيت الدين، ومهرجان البستان الدولي، ومهرجانات جونية الدولية، بالإضافة إلى محطات ثقافية عدة."سينما"بالنسبة إلى السينما، عادت تظاهرة "أيام بيروت السينمائية"، بدورتها الحادية عشرة، ضمن بيروت ومُدن لبنانية أُخرى، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام، إذ نظمت النسخة الرابعة من "مهرجان ريف"، الذي لم يقتصر على المشاركات اللبنانية المحلّية، بل سجّل حضوراً لعدد من الدول الأجنبية.وبالحديث عن السينما، لا بد من الإشارة إلى المخرج اللبناني أنطوني مرشاق الذي يعمل في مجال التلفزيون منذ 12 عامًا، وهو متخصّص في كتابة الأفلام الوثائقية وإخراجها، وكان فيلمه الوثائقي القصير "بيروت بعد الـ40"، مدته 25 دقيقة، قيد النظر للترشيح لجائزة الأوسكار عن فئة الأفلام الوثائقية القصيرة.وبعد الأربعين أي بعد 40 يوماً على انفجار المرفأ، روى مرشاق تجربته الشخصية بعد ثوانٍ من الانفجار، وتضمن الفيلم لقطات حصرية عُرضت للمرة الأولى حيث أُخذت عبر كاميرات المراقبة، كما تضمن شهادات منهم عاملون في المجال الطبي لُقّبوا بالأبطال لأنهم أنقذوا أرواح مصابين.وفاز الفيلم بتصويت الجمهور في مهرجان Marina del ray film festival 2022 في لوس أنجلوس، من بين أكثر من 400 فيلم شاركت في الحدث الأمريكي، علماً أن للمخرج نجاحات عالمية أخرى، إذ حصد "بيروت بعد الـ 40" 18 جائزة دوليّة حتى الآن."مسرح"بالنسبة إلى المسرح، فقد شهد فعالية دولية من مدينة صور الجنوبية، شاركت فيها 17 دولة بعنوان "مهرجان تيرو الفني الدولي"، بالإضافة إلى العروض المسرحية على مسارح "دوار الشمس"، "المدينة"، "مونو".وتبقى الثقافة التي تتغنى بها غالبية اللبنانيين متنفساً لهم في ظل اشتداد الأزمات السياسية والاقتصادية، علها تنسحب إلى سواها من الملفات، إذ لا موت لبلد يزخر بالطاقات ويتنفس حرية. // انتهى //10:05ت م0007