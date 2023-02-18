القدس المحتلة 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، خلال المسيرات السلمية المنددة بالاستيطان، والانتهاكات المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، مما أسفر عن إصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.وركزت على مشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه في افتتاح مؤتمر ميونخ للأمن التاسع والخمسون (MCS)،أمس ، بحضور أكثر من 450 من صناع القرار رفيعي المستوى، وقادة الرأي البارزين من جميع أنحاء العالم.وأخبرت صحف السبت عن اجتماع رئيس الوزراء الفلسطينية محمد أشتيه خلال مؤتمر ميونخ للأمن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبحثا سبل إحياء عملية السلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وسلطت الأضواء على مواصلة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي نضالهم من أجل المطالبة بإنهاء العقوبات الجماعية التي اتخذها الاحتلال بحقهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطيتها للآثار المدمرة للزلازل التي ضربت سوريا وتركيا، والعثور على ناجين تحت ركام المنازل بعد 278 ساعة من الزلزال الذي خلف نحو 41 ألف قتيل، وعشرات الآلاف من المشردين الذين فقدوا منازلهم.// انتهى //10:12ت م0008