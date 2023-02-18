إسلام آباد 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم نجاح الشرطة الباكستانية في التصدي للهجوم الإرهابي الذي نفذه انتحاريون من "حركة طالبان باكستان" الليلة الماضية على مركز للشرطة في مدينة كراتشي.وسلطت الضوء على توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حقائب إيوائية للأسر المتضررة من الفيضانات بإقليم السند جنوب باكستان.وأخبرت عن اقتراب الحكومة الباكستانية من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم اقتصادي يساهم في إنقاذ البلاد من التوجه نحو سداد الديون.وأشارت إلى زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس إلى مدينة أديامان التركية لإبداء التضامن مع الشعب التركي المتضرر من كارثة الزلزال المدمر.وأخبرت عن اتفاق باكستان والولايات المتحدة على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجال معالجة الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ.وتناقلت صحف إسلام آباد إعلان السلطات الأفغانية عن مصرع 12 شخصًا نتيجة انهيارات جليدية في الأيام الأربعة الأخيرة بولاية بدخشان شمال شرق البلاد.// انتهى //10:49ت م0010